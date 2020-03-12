Стала відома дата бою українського боксера Віктора Вихриста

27-річний український боксер Віктор Вихрист, який виступає у суперважкій ваговій категорії, незабаром повернеться в ринг.

21 березня уродженець Світловодська Кіровоградської області проведе у Берліні поєдинок з 33-річним аргентинцем Максі Алехандро Сосою, повідомляє Klitschko-brothers.com.

Вихрист дебютував на професіональному рингу 9 лютого нинішнього року. Віктор вже у першому раунді нокаутував білоруса Андрія Мазаника.

Максі Алехандро Соса провів 11 поєдинків, в яких здобув 9 перемог (4 - нокаутом) і зазнав двох поразок.