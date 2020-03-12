Ротань назвав склад української "молодіжки" на матчі відбору Євро-2021

23 березня молодіжна футбольна команда України (U21) розпочне збір перед поєдинками кваліфікації Євро-2021 проти Мальти (27 березня, Гоцо) та Північної Ірландії (31 березня, Львів).

Для підготовки до цих ігор головний тренер "синьо-жовтих" Руслан Ротань запросив 23-х футболістів, повідомляє пресслужба УАФ.

Склад молодіжної збірної України:

воротарі -Дмитро Різник ("Ворскла", Полтава), Руслан Нещерет ("Динамо", Київ), Олег Білик ("Олександрія");

захисники - Денис Попов, Олександр Сирота (обидва - "Динамо", Київ), Юхим Конопля ("Десна", Чернігів), Євген Чеберко ("Зоря", Луганськ), Роман Вантух, Владислав Бабогло (обидва - "Олександрія");

півзахисники - Богдан Білошевський, Микола Шапаренко, Георгій Цітаїшвілі (усі - "Динамо", Київ), Сергій Булеца, Олександр Назаренко, Арсеній Батагов (усі - "Дніпро-1"), Артем Бондаренко ("Шахтар", Донецьк), Богдан Леднєв ("Зоря", Луганськ), Євген Смирний ("Колос", Ковалівка), Дмитро Топалов, Віктор Корнієнко (обидва - "Маріуполь"), Андрій Кравчук ("Олімпік", Донецьк);

нападники - Владислав Супряга ("Дніпро-1"), Назарій Русин ("Динамо", Київ).

Резервний список:

Владислав Кучерук, Данило Скорко (обидва - "Динамо", Київ), Максим Луньов ("Зоря", Луганськ), Олег Кожушко ("Колос", Ковалівка), Тимур Стецьков ("Олександрія"), Ахмед Алібеков ("Слован", Чехія), Валерій Бондар ("Шахтар", Донецьк).

Турнірна таблиця 8-ї відбіркової групи Євро-2021: "Данія - 15 очок (після 5-ти ігор), Румунія - 10 (5), Фінляндія - 7 (5), Україна - 3 (4), Північна Ірландія - 3 (5), Мальта - 1 (4).

До фінального турніру потраплять переможці дев'яти груп, краща друга команда та чотири переможці плей-офф за участю решти других команд. Ще дві путівки мають господарі молодіжного Євро-2021 - Угорщина та Словенія.