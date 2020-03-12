Асоціація тенісистів-професіоналів відклала змагання на шість тижнів
Про це повідомляє Sport Arena із посиланням на пресслужбу організації.
“ATP відкладе всі змагання на шість тижнів через пандемію коронавірусу. Рада гравців і керівництво туру провели онлайн-конференцію, на якій прийняли рішення тимчасово призупинити проведення всіх турнірів”, - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що більшість гравців ратували за проведення матчів без глядачів, проте остаточне рішення призвело до повного припинення змагань.
Таким чином, переносяться наступні турніри ATP: Мастерс в Індіан-Веллсі, Мастерс в Маямі, ATP 250 у Х'юстоні (6-12 квітня), АТР 250 у Марракеші (6-12 квітня), Мастерс у Монте-Карло (12-19 квітня), ATP 500 у Барселоні (20-26 квітня) і ATP 250 у Будапешті (20-26 квітня).
Втім, існує ймовірність, що в кінці квітня паузу подовжать.
Щодо Жіночої тенісної асоціації (WTA), то наразі жодних заяв про перенесення або скасування турнірів ще не було.
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