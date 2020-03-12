Асоціація тенісистів-професіоналів відклала змагання на шість тижнів

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) відклала всі змагання на шість тижнів через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Sport Arena із посиланням на пресслужбу організації.

“ATP відкладе всі змагання на шість тижнів через пандемію коронавірусу. Рада гравців і керівництво туру провели онлайн-конференцію, на якій прийняли рішення тимчасово призупинити проведення всіх турнірів”, - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що більшість гравців ратували за проведення матчів без глядачів, проте остаточне рішення призвело до повного припинення змагань.

Таким чином, переносяться наступні турніри ATP: Мастерс в Індіан-Веллсі, Мастерс в Маямі, ATP 250 у Х'юстоні (6-12 квітня), АТР 250 у Марракеші (6-12 квітня), Мастерс у Монте-Карло (12-19 квітня), ATP 500 у Барселоні (20-26 квітня) і ATP 250 у Будапешті (20-26 квітня).

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Втім, існує ймовірність, що в кінці квітня паузу подовжать.

Щодо Жіночої тенісної асоціації (WTA), то наразі жодних заяв про перенесення або скасування турнірів ще не було.

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