Футболісти “Шахтаря” випробували газон стадіону “Вольфсбург Арена”

Футболісти донецького клубу “Шахтар” випробували газон стадіону “Вольфсбург Арена”, де сьогодні зіграють перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи.

Передматчеве тренування відбулося ввечері 11 березня і тривало 45 хвилин, повідомляє клубна пресслужба.

“Гірники” провели розминку, потренувалися у квадратах, виконали удари по воротах і відпрацювали стандартні положення.

До поєдинку з німецьким клубом “Вольфсбург” готуються всі футболісти, які прибули у складі “Шахтаря” в Німеччину.

Як повідомлялося, перший поєдинок між "Вольфсбургом" і "Шахтарем" пройде в Німеччині 12 березня без глядачів і розпочнеться о 22.00. На матчі працюватиме словенська бригада суддів. На думку букмекерів, фаворитом є німецький клуб.

Поєдинок у відповідь відбудеться в Україні 19 березня. В якості запобіжного захисту від коронавірусу німецький клуб відмовився від організації поїздки вболівальників до Харкова. Підтримка окремими особами або групами не забороняється.