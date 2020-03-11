«Київ-Баскет» вилетів з Кубка Європи FIBA

Український клуб двічі поступився турецькій «Каршияці».

Віце-чемпіон України «Київ-Баскет» програв турецькому клубу «Каршияка» і в другому чвертьфінальному матчі Кубка Європи FIBA (67:88) і вибув з турніру, повідомляє Укрінформ.

В Туреччині український клуб мав відіграти після поразки у Києві 18 очок. Команда Айнарса Багатскіса навіть виграла першу чверть, але далі господарі мали помітну перевагу і довели справу до перемоги 88:67.

Найрезультативнішим у складі гостей став Сергій Павлов (23).

Нагадаємо, «Київ-Баскет» програв турецькому клубу «Каршияка» 71:89 у першому чвертьфінальному матчі Кубка Європи FIBA.