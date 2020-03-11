Бій Усик – Чісора відбудеться 23 травня в Лондоні

Боксери офіційно підтвердили цю інформацію.

Бій українського боксера Олександра Усика і британця Дерека Чісори відбудеться 23 травня. Поєдинок між боксерами пройде в Лондоні на О2 Арені. Про це офіційно повідомив промоутер Усика Едді Гірн.

Вечір боксу транслюватиметься DAZN і Sky Sports.

Також промоутер Едді Гірн підтвердив, що переможець пари Усик - Чісора зможе в кінці року провести бій проти чемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, що Усик дебютував в суперважкій вазі в жовтні 2019 року. Він переміг Чазза Візерспуна технічним нокаутом.