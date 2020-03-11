Матч Кубка Федерації Японія – Україна перенесли на невизначений термін

Українські тенісистки мали зіграти 17-18 квітня.

Матч плей-офф Кубка Федерації Японія - Україна перенесено на невизначений термін через коронавірус. Таке рішення ухвалила Міжнародна федерація тенісу.

Поєдинок між Японією і Україною мали зіграти 17-18 квітня. Раніше українська сторона в зв'язку з поширенням коронавірусу в країнах Азії пропонувала провести матч в Україні. Нову дату проведення поєдинку назвуть пізніше.

Також ITF на невизначений термін перенесла інші матчі плей-офф Кубка Федерації і фінал турніру, який мали зіграти з 14 по 19 квітня в Будапешті.

Нагадаємо, що сьогодні Кабінет міністрів України ввів карантин на території країни з 12 березня по 3 квітня. Кабмін запропонував ввести обмеження на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Заходи можуть проходити з дозволу міжнародних організацій і без глядачів.