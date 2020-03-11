Дар’я Лопатецька — переможниця першого турніру UTF Women’s Cup

Дар’я Лопатецька стала переможницею першого турніру UTF Women’s Cup із призовим фондом 15000 грн.

Про це повідомляє пресслужба Федерації тенісу України у Facebook.

“Даша Лопатецька - переможниця першого турніру UTF Women’s Cup із призовим фондом 15‘000₴”, - йдеться в повідомленні.

Переможниця отримала весь фонд - 15000 грн.

Участь у змаганнях брали жінки та дівчата без вікових обмежень за власним бажанням та після сплачення вступного внеску у сумі 1200 грн.

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Змагання у серії регіональних турнірів Федерації тенісу України проходили 9 — 10 березня у місті Ірпінь за олімпійською системою до однієї поразки.