Теніс: на турнірі у Гвадалахарі збільшать кількість учасниць

Після скасування змагань WTA категорії Premier Mandatory в Індіан-Веллсі (США) було прийнято рішення про розширення основної сітки турніру в мексиканському місті Гвадалахара.

В основній сітці у Гвадалахарі виступлять 56 тенісисток. Розміри сіток кваліфікації та парного розряду залишаються без змін (8 і 16 учасниць відповідно), повідомляє BTU.

У результаті розширення основної сітки матчі розпочнуться на один день раніше - 15 березня. Кваліфікація пройде у суботу, 14 березня. Фінали одиночного та парного розряду заплановані на суботу, 21 березня. Призовий фонд змагань - 115 тис дол.

Нагадаємо, що в основній сітці турніру у Гвадалахарі зіграють українки Катерина Козлова (в основній сітці) та Катаріна Завацька (розпочне з кваліфікації).