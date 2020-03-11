Ярмоленко вперше вийшов на поле після кількох місяців відновлення

Український півзахисник англійського футбольного клубу “Вест Гем” Андрій Ярмоленко нарешті відновився після грудневої травми стегна і відіграв повний матч за молодіжний склад команди.

Андрій Ярмоленко вчора взяв участь у матчі “Вест Гем” (U-23) - “Дербі Каунті” (U-23), який завершився з рахунком 3:3, повідомляє Dynamo.kiev.ua.

Очікується, що за першу команду “Вест Гема” 30-річний гравець збірної України зіграє в найближчу неділю, 15 березня, в матчі АПЛ проти “Вулвергемптона”.

Нагадаємо, що за оновленими даними порталу Transfermarkt, трансферна вартість Андрія Ярмоленка зменшилася на 3 млн євро і наразі складає 12 млн євро. Причиною стало довготривале відновлення після травми стегна, отриманої в грудні 2019 року.

Всього у нинішньому сезоні український півзахисник зіграв в 15 матчах за "Вест Гем", забив 3 м'ячі і зробив 1 результативну передачу.