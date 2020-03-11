Ярмоленко вперше вийшов на поле після кількох місяців відновлення

Ярмоленко вперше вийшов на поле після кількох місяців відновлення

Укрінформ
Український півзахисник англійського футбольного клубу “Вест Гем” Андрій Ярмоленко нарешті відновився після грудневої травми стегна і відіграв повний матч за молодіжний склад команди.

Андрій Ярмоленко вчора взяв участь у матчі “Вест Гем” (U-23) - “Дербі Каунті” (U-23), який завершився з рахунком 3:3, повідомляє Dynamo.kiev.ua.

Очікується, що за першу команду “Вест Гема” 30-річний гравець збірної України зіграє в найближчу неділю, 15 березня, в матчі АПЛ проти “Вулвергемптона”.

Нагадаємо, що за оновленими даними порталу Transfermarkt, трансферна вартість Андрія Ярмоленка зменшилася на 3 млн євро і наразі складає 12 млн євро. Причиною стало довготривале відновлення після травми стегна, отриманої в грудні 2019 року.

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Всього у нинішньому сезоні український півзахисник зіграв в 15 матчах за "Вест Гем", забив 3 м'ячі і зробив 1 результативну передачу.

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