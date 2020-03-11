Бондаренко не дограла свій стартовий матч на турнірі ITF в Ірапуато

Українська тенісистка Катерина Бондаренко достроково завершила виступ на турнірі ITF в Ірапуато (Мексика).

Катерина Бондаренко у стартовому матчі основної сітки турніру ITF World Tennis Tour із призовим фондом 25 тисяч доларів проти сьомої сіяної Надії Подороскої з Аргентини відмовилася продовжувати боротьбу при рахунку 6:3, 6:7 (5). Про це повідомляє БТУ.

“Бондаренко виграла перший сет із рахунком 6:3 і вела в другому 5:3, проте не зуміла наблизитися до матчболу і в підсумку програла його на тайбрейку 6:7 (5) і потім відмовилася продовжувати боротьбу”, - йдеться в повідомленні.

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Минулого тижня Катерина Бондаренко виграла парний титул на турнірі WTA в Монтерреї і покращила свою позицію у світовому рейтингу на 57 пунктів. Наразі тенісистка посідає 347 місце в рейтингу WTA.

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