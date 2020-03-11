Де дивитися матчі у відповідь 1/8 фіналу Ліга чемпіонів УЄФА

У Ліверпулі та Парижі у середу, 11 березня, відбудуться чергові матчі у відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Путівки до чвертьфіналу турніру розіграють чинний володар титулу англійський "Ліверпуль" і футболісти іспанського "Атлетико" (перша гра у Мадриді - 0:1), та французький "Парі Сен-Жермен" і німецька "Боруссія" з Дортмунда (1:2), повідомляє Укрінформ.

Поєдинок на "Енфілді" у Ліверпулі покаже телеканал "Футбол 2", матч на "Парк-де-Пренс" у Парижі - "Футбол 1".

Решта учасників чвертьфінальної стадії визначиться на наступному тижні:

17 березня - "Манчестер Сіті" - "Реал" (перша гра - 2:1), "Ювентус" - "Ліон" (0:1)

18 березня - "Баварія" - "Челсі" (3:0), "Барселона" - "Наполі" (1:1).

Як повідомлялося, першими чвертьфіналістами Ліги чемпіонів стали німецький "Лейпциг", який двічі переміг англійський "Тоттенгем" (1:0, 3:0), та італійська "Аталанта" - після успіху у зустрічах з іспанською "Валенсією" (4:1, 4:3).

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу відбудеться 20 березня у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньйоні.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів УЄФА 30 травня прийматиме 80-тисячний Олімпійський стадіон імені Ататюрка в Стамбулі (Туреччина).