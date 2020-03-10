Козлова і Завацька виступлять на турнірі WTA у Гвадалахарі

Українські тенісистки Катерина Козлова та Катаріна Завацька наступного тижня виступлять на турнірі WTA у Гвадалахарі (Мексика) із призовим фондом 115 тис дол.

Козлова (№98 WTA) потрапила до списку учасниць основної сітки змагань, повідомляє Укрінформ.

Завацька (105) розпочне виступи на турнірі з матчів кваліфікації.

Додамо, що обидві тенісистки мали виступити у кваліфікації змагань WTA в Індіан-Веллсі (США), які були скасовані організаторами через ситуацію з коронавірусом.

На фото: Катерина Козлова.