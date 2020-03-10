Ярмоленко подешевшав на €3 мільйони у трансферній вартості

Портал Transfermarkt оновив вартість гравців англійської Прем'єр-ліги, серед яких і представники збірної України з футболу Олександр Зінченко і Андрій Ярмоленко.

Згідно з новими даними, вартість півзахисника англійського футбольного клубу “Вест Гем” Андрія Ярмоленко наразі зменшилася на 3 млн євро і складає 12 млн євро, повідомляє Footboom.com.

Причиною стала його травма стегна, отримана в грудні 2019 року. Відновлення Ярмоленка ще триває, а його повернення до гри очікується 15 березня.

Читайте також: Шевченко оприлюднив склад збірної на матчі проти Франції і Польщі

Трансферна вартість захисника “Манчестер Сіті” Олександра Зінченка не змінилася — 30 млн євро.

Ярмоленко зараз знаходиться на 226 місці в рейтингу найдорожчих гравців АПЛ, Зінченко — на 88-му.

Фото: twitter/westham