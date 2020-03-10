З’явилося промо розіграшу першого трофею сезону - Фіналу чотирьох Кубка України

14 березня стартує розіграш першого баскетбольного трофею сезону - Фіналу чотирьох Кубка України, який пройде в СК “Олімп” у Южному.

У Фіналі чотирьох 14 - 15 березня за Кубок України боротимуться баскетбольні клуби: “Дніпро” (діючий володар), “Хімік” (господар Фіналу чотирьох, чемпіон України), “Київ-Баскет” (учасник плей-оф Кубка Європи ФІБА) та “Одеса”. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України. Читайте також: Суперліга: «Дніпро» і «Київ-Баскет» здобули перемоги Розклад змагань

Півфінали

14 березня

14:00. "Одеса" – "Дніпро"

17:00. "Хімік" – "Київ-Баскет" Фінал. 15 березня. 14:00