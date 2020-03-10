ATP підтвердила, що тенісний календар 2020 року не зміниться

Асоціація тенісистів-професіоналів опублікувала офіційну заяву у зв'язку зі скасуванням через ситуацію з коронавірусом турніру в Індіан-Веллсі (США).

У заяві наголошується, що подальший календар ATP-туру 2020 року не зміниться, повідомляє офіційний сайт асоціації.

"Ми глибоко шкодуємо, що турнір в Індіан-Веллсі скасовано, однак подальший календар ATP залишається без змін. Ми будемо уважно моніторити ситуацію і взаємодіяти з гравцями. Рішення про те, чи будуть турніри проводиться у присутності публіки, прийматимуться медичними фахівцями та місцевою владою. Шукатимемо всі можливості та формати проведення турнірів. Здоров'я людей - наш пріоритет. Усі наступні оголошення про зміни й новини публікуватимемо на платформах ATP ", - йдеться в заяві Aссоціаціі тенісистів- професіоналів.