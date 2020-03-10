Українки вибороли 7 медалей на Гран-прі з художньої гімнастики у Брно

Українки вибороли 7 медалей на черговому етапі Гран-прі з художньої гімнастики, який відбувся в Брно (Чехія).

Участь у змаганнях взяли титуловані українські гімнастки: призер чемпіонату світу та Європи Влада Нікольченко, віце-чемпіонка Юнацької Олімпіади Христина Погранична та чемпіонка Всесвітньої Універсіади Єва Мелещук. Про це повідомляє пресслужба Федерації гімнастики України.

Христина Погранична з сумою 87.450 завоювала “срібло” багатоборства.

Золота нагорода у багатоборстві дісталася Аліні Горносько з Білорусі.

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У фіналах в окремих видах українки завоювали 6 медалей: Влада Нікольченко стала кращою в фіналах із м'ячем і стрічкою і третьою - з обручем, Христина Погранична виборола “срібло” у фіналі з обручем, а Єва Мелещук показала другі результати з м'ячем і булавами.

Фото: facebook/НОК України