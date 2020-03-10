Українські жінки вибороли 27 медалей на турнірі з боксу у Ризі

Українські спортсменки вибороли 27 медалей на міжнародному турнірі з боксу серед жінок та молоді, що 4 — 9 березня проходив у Ризі (Латвія).

На турнірі 3rd Riga Ladies Boxing Cup 2020 серед жінок українки вибороли 3 золоті медалі, 4 срібні та 7 бронзових. Про це повідомляє пресслужба Федерації боксу України. Медалями у складі збірної України відзначилися:

“золото” - Юлія Дем'яненко (48 кг), Інна Статкевич (54 кг), Сніжана Холодкова (57 кг);

“срібло” - Мар'яна Максимів (54 кг), Ярослава Маринчук (57 кг), Ганна Охрей (60 кг), Марія Бова (69 кг);

“бронза” - Ганна Охота (51 кг), Катерина Рогова (60 кг), Ліна Каріченська (64 кг), Марія Боруца (75 кг), Тетяна Петрович (75 кг), Марія Ловчинська (+81 кг), Марія Кривоніс (+81 кг). Читайте також: На ліцензійному турнірі з боксу у Лондоні Україну представлятимуть 13 боксерів Титул найкращої спортсменки змагань у Ризі виборола Сніжана Холодкова. Ще 13 нагород вибороли українки у категорії “молодь”: 3 золоті, 3 срібні та 7 бронзових.