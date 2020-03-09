Французький уряд вжив захисні заходи через загрозу коронавірусу

До 15 квітня на всіх масових заходах у Франції діятимуть обмеження щодо кількості учасників.

Як поінформувала міністр спорту країни Роксана Марасіняню, Брати участь у масовому заході зможуть не більше однієї тисячі осіб, повідомляє Get French Football News.

"На стадіоні може перебувати не більше тисячі осіб. Або клуби вирішать продавати до 1000 квитків, або матчі проходитимуть "за закритими дверима" чи, за потреби, взагалі відкладатимуться", - заявила Марасіняню.

За її словами, ці обмеження вирішено ввести після консультації з європейськими партнерами з метою захисту громадян від поширення коронавірусу.

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Нагадаємо, що 27 березня на арені "Стад де Франс" у передмісті Парижа Сен-Дені має відбутися товариський футбольний матч між національними збірними Франції та України.