Світоліна провела свій найдовший фінал у кар'єрі

Три години тривало протистояння Еліни Світоліної та чешки Марі Боузкової у фіналі турніру WTA в Монтерреї (Мексика). Українська тенісистка оформила перемогу з рахунком 7:5, 4:6 6:4.

Для Світоліной, яка боролася за титул у WTA в одиночному розряді усімнадцяте (14 перемог, 3 поразки), це був найтриваліший фінал у кар'єрі, повідомляє BTU.

Раніше найдовшим фінальним матчем, в якому взяла участь Еліна, був поєдинок у Куала-Лумпурі чотири роки тому. Українка обіграла канадійку Ежені Бушар з рахунком 6:7 (5:7), 6:4, 7:5 за 2 години 53 хвилини. При цьому через негоду в матчі довелося робити перерви.

З 2016 року Світоліна зіграла лише два матчі, які тривала 3 години або більше: проти австралійки Ешлі Барті в Індіан-Веллсі у сезоні-2019 - 3 години 12 хвилин (виграла 7:6 (10:8), 5:7, 6:4) і проти Каролін Гарсії в Пекіні у сезоні-2017 - 3 години 21 хвилину (француженка перемогла 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (8:6).

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Минулого року перша "ракетка" України провела 2 години 55 хвилин на корті Australian Open проти китаянки Чжан Шуай (виграла з рахунком 4:6, 6:4, 7:5).