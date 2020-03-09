«Барселона» залишилась лідером Ла Ліги після поразки «Реала»

Мадридський клуб програв «Бетісу».

В центральному матчі 27-го туру футбольного чемпіонату Іспанії (Ла Ліга) «Реал» програв на виїзді «Бетісу» 1:2, повідомляє Укрінформ.

В Севільї команди обмінялися голами в першому таймі. Сідней вивів господарів вперед, а перед самою перервою Бензема зрівняв рахунок з пенальті. Переможний м’яч на 82-й хвилині забив Тельо. 2:1 – перемога «Бетіса».

«Барселона» зберегла позицію лідера в Ла Лізі (58 очок). На другому місці залишився «Реал» (56 очок).