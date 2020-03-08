«Ювентус» обіграв «Інтер» і знову очолив Серію А

Матч зіграли на порожньому стадіоні через епідемію коронавірусу в Італії.

В центральному матчі 26-го туру футбольного чемпіонату Італії (Серія А) «Ювентус» обіграв на своєму полі «Інтер» 2:0, повідомляє Укрінформ.

В Турині зіграли фактично головний матч другого кола Серіа А. На порожньому стадіоні «Ювентус» обіграв головного конкурента в чемпіонських перегонах – міланський «Інтер» 2:0. У складі «Юве» м’ячі забили Ремзі і Дібала.

«Ювентус» набрав 63 очки і знову очолив турнірну таблицю Серії А. На другому місці «Лаціо» - 62 очки. «Інтер» на третій позиції – 54 очки.