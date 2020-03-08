Суперліга: «Дніпро» перемогло «Черкаських Мавп»

Команда з Дніпра впевнено лідирує в чемпіонаті.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. «Дніпро» на власному майданчику перемогло «Черкаських Мавп» 103:95. Про це повідомляє Укрінформ.

Дніпряни продовжили свою переможну серію. Сьому поспіль перемогу команда з Дніпра здобула в домашній грі з «Черкаськими Мавпами» - 103:95. Найрезультативніший гравець матчу: Сеад Гаджифейзович (28) – «Черкаські Мавпи».

В іншому матчі дня «Харківські Соколи» приймають «Київ-Баскет».

Лідирує в чемпіонаті «Дніпро» - 45 (25). На другому місці «Прометей» - 40 (24). «Хімік» посідає третю позицію – 39 (25).

Нагадаємо, 7 березня в баскетбольній Суперлізі «Хімік» (Южне) на власному майданчику переміг «Одесу» 88:77, а «Миколаїв» вдома обіграв «Запоріжжя» 95:88.