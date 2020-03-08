Бондаренко вдруге поспіль зіграє у фіналі турніру WTA в парному розряді

Українсько-канадський дует Катерина Бондаренко - Шерон Фішман пробився у фінал парного розряду на турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) в Монтерреї (Мексика) з призовим фондом $251,75 тис.

У півфінальному матчі парних змагань Бондаренко і Фішман за 1 годину 10 хвилин обіграли Марію Боузкову і Ренату Ворачову з Чехії - 6:4, 0:6, 13:11, повідомляє Укрінформ.

У вирішальному поєдинку турніру Бондаренко і Фішман зустрінуться з японкою Мію Като і китаянкою Яфань Ван.

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Для Катерини Бондаренко і Шерон Фішман це другий фінал поспіль на турнірах WTA. Тиждень тому в Акапулько (Мексика) українсько-канадський дует поступився у фіналі американці Дезері Кравчик та мексиканці Джуліані Олмос, яких цього разу обіграв у чвертьфіналі.