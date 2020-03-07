«Барселона» обіграла «Реал Сосьєдад» і стала лідером Ла Ліги

«Реал» відстає на два очки і має матч в запасі.

«Барселона» обіграла вдома «Реал Сосьєдад» (1:0) в матчі 27-го туру чемпіонату Іспанії (Ла Ліга). Єдиний м'яч забив Ліонель Мессі з пенальті, повідомляє Укрінформ.

«Барселона» мала велику перевагу, але гості оборонялися організовано. На 81-й хвилині за допомогою відеоповтору арбітр призначив пенальті за гру рукою захисника басків, який реалізував Мессі. У доданий час матчу інший повтор скасував гол Альби через офсайд. 1:0 – важлива перемога «Барселони».

«Барселона» знову очолила Ла Лігу, набравши 58 очок. Каталонців може обійти мадридський «Реал» (56 очок), якщо переможе в завтрашньому матчі «Бетіс».