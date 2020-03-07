Сергій Бубка і Вадим Гутцайт відвідали олімпійську базу в Конча-Заспі

Новопризначений міністр молоді та спорту побажав нашим атлетам продуктивної підготовки на шляху до олімпійського Токіо.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка та новопризначений міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт зустрілися з провідними атлетами і тренерами країни на олімпійській базі в Конча-Заспі, повідомляє сайт НОК України.

У спілкуванні з атлетами Сергій Бубка від імені Олімпійської родини висловив вдячність Президенту країни Володимиру Зеленському за глибоке розуміння та постійну підтримку спорту, а також ініціативу щодо створення профільного Міністерства. Президент НОК також привітав новопризначеного міністра Вадима Гутцайта, побажавши йому успіхів.

Сергій Бубка побажав успіхів нашим спортсменам у ліцензійних змаганнях, наголосивши, що Міжнародний олімпійський комітет впевнений, що Олімпійські ігри в Токіо відбудуться за графіком.

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Вадим Гутцайт побажав нашим атлетам продуктивної підготовки на шляху до олімпійського Токіо. Він висловив бажання щодо постійного спілкування зі спортсменами. Вадим Гутцайт переконаний, що лише відкритий діалог та спілкування спортсменів із керівниками спорту сприятиме їх гарній підготовці та виступам й розвитку українського спорту.