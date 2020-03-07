УХЛ: «Донбас» переміг «Кременчук»

Завершився регулярний чемпіонат УХЛ.

В заключному матчі останнього 40-го туру регулярного чемпіонату Української хокейної ліги (УХЛ) «Донбас» переміг на своєму льоду «Кременчук» 3:2. Про це повідомляє Укрінформ.

Регулярний чемпіонат УХЛ завершився в Дружківці матчем кращих команд сезону. Чинний чемпіон «Донбас» обіграв переможця регулярного чемпіонату – 3:2. За «Донбас» шайби закинули: Коренчук, Костиков (двічі).

Регулярний чемпіонат виграв «Кременчук» - 96 (40). На другому місці «Донбас» - 95 (40). «Дніпро» на третій позиції - 86 (40). «Білий Барс» фінішував четвертим – 53 (40).

Нагадаємо, в матчі 40-го туру УХЛ «Білий Барс» (Біла Церква) переміг на своєму майданчику «Крижаних Вовків» (Київ) 6:4.