Україна зрівняла рахунок у матчі Кубка Девіса з Китайським Тайбеєм

Чоловіча збірна Україна з тенісу зрівняла загальний рахунок матчу з командою Китайського Тайбею (2:2) у плей-офф Першої Світової групи Кубка Девіса у Запоріжжі.

7 березня на корті Палацу спорту "Юність" Сергій Стаховський переміг У Дунліня - 7:6 (7:3), 4:6, 6:2, повідомляє Укрінформ. Тенісисти провели на корті 2 години 35 хвилин. Раніше у суботу дует Денис Молчанов/Сергій Стаховський обіграв пару Цзен Чжуньсінь/Сє Ченпен - 6:7 (4:7), 6:4, 6:4. Першого ігрового дня Стаховський поступився Цзен Чжуньсіню (6:3, 1:6, 2:6), а Ілля Марченко - У Дунліню (4:6, 4:6). Тепер доля матчу вирішиться у сьогоднішньому поєдинку Марченко - Цзен Чжуньсінь. Читайте також: Світоліна вийшла до півфіналу турніру WTA у Монтерреї Додамо, що збірна-переможець запорізького протистояння у вересні боротиметься за вихід до кваліфікації Davis Cup Finals-2021 з командами, які програють на відбірковому етапі Світової групи сезону-2020. На фото: Сергій Стаховський.