«Мотор» програв білорусам у чвертьфіналі SEHA-Ліги

«Мотор» програв білорусам у чвертьфіналі SEHA-Ліги

Укрінформ
Матч-відповідь – 11 березня у Запоріжжі.

В першому матчі 1/4 фіналу гандбольної SEHA-Ліги запорізький «Мотор» програв на чужому майданчику білоруському БГК імені Мешкова (Брест) 28:30. Про це повідомляє Укрінформ.

В Бресті «Мотор» увесь час наздоганяв господарів у рахунку, але у підсумку програв 28:30.  Втім, з огляду на повторний поєдинок, український клуб має усі шанси відігратися.

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Матч-відповідь зіграють 11 березня у Запоріжжі. Переможець протистояння у півфіналі зіграє з переможцем пари «Веспрем» (Угорщина) – «Войводіна» (Сербія).

Нагадаємо, «Мотор» завершив груповий турнір на другому місці і забезпечив собі вихід у чвертьфінал SEHA-Ліги. В активі команди 24 очки – стільки ж і у переможця групи «Вардара». 

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