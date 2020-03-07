Суперліга: «Хімік» обіграв «Одесу»

Команда з Южного повернулася на третє місце.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. «Хімік» (Южне) на власному майданчику переміг «Одесу» 88:77. Про це повідомляє Укрінформ.

«Хімік» виграв першу чверть з перевагою у +15, після чого господарів впевнено довели справу до перемоги в чорноморському дербі – 88:77. Найрезультативніший гравець матчу: Льюїс Салліван (24) – «Хімік».

В іншому матчі ігрового дня зіграють «Миколаїв» і «Запоріжжя».

Лідирує в чемпіонаті «Дніпро» - 43 (24). На другому місці «Прометей» - 40 (24). «Хімік» посідає третю позицію – 39 (25).

Нагадаємо, 5 березня в баскетбольній Суперлізі «Миколаїв» на своєму майданчику переміг «Прометей» (Кам’янське) 84:83.