"Десна" обіграла "Зорю" у чемпіонаті України з футболу

Футболісти чернігівської "Десни" перемогли вдома луганську "Зорю" (1:0) у стартовій грі 22-го туру чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги.

М'яч на на арені ім. Юрія Гагаріна забив Олександр Філіппов (37-ма хвилина), повідомляє Укрінформ.

У цій грі було два вилучення. На 21-й хвилині у складі "Десни" поле залишив Олексій Гуцуляк, а на 45+4 - луганчанин Максим Луньов.

Паралельний поєдинок на стадіоні ім. Олексія Бутовського у Полтаві між "Ворсклою" та донецьким "Олімпіком" також завершився з рахунком 1:0 на користь господарів. З пенальті на 63-й хвилині відзначився Владислав Кулач.

Вилучення: Андрій Кравчук ("Олімпік", 79).

Перший ігровий день туру продовжить протистояння "Олександрії" та київського "Динамо" (початок о 17.00, транслюватиме телеканал "Футбол 2").

Завершиться 22-й тур у неділю, 8 березня, поєдинками "Львова" з львівськими "Карпатами" (14.00, "Футбол 1"), "Дніпра-1" з "Маріуполем" (17.00, "Уніан-ТВ"), ковалівського "Колоса" з донецьким "Шахтарем" (17.00, "Футбол 1").

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Становище команд : "Шахтар" - 56 очок (після 21-ї гри), "Зоря" - 43 (22), "Динамо" - 42 (21), "Десна" - 42 (22), "Олександрія" - 37 (21), "Колос" - 26 (21), "Маріуполь" - 25 (21), "Дніпро-1" - 22 (21), "Ворскла" - 20 (22), "Львів" - 19 (21), "Олімпік" - 18 (22), "Карпати" - 12 (21).