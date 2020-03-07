Костюк зупинилася у півфіналі парної сітки турніру WTA в Ліоні

Українська тенісистка Марта Костюк не зуміла у суботу стати учасницею титульного матчу парної сітки турніру WTA International в Ліоні (Франція) із призовим фондом 251 тис 750 дол.

17-річна киянка разом зі словачкою Вікторією Кужмовою у півфіналі поступилася дуету з Нідерландів Бібіане Схофс/Леслі Керхе - 6:0, 2:6, 3:10, повідомляє Укрінформ.

Тенісистки провели на корті 1 годину 3 хвилини.

Зазначимо, що для Марти Костюк це був дебютний парний півфінал у WTA-турі.