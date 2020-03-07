Україна скоротила рахунок у матчі Кубка Девіса з Китайським Тайбеєм

Чоловіча збірна Україна з тенісу до 1:2 скоротила загальний рахунок матчу з командою Китайського Тайбею у плей-офф Першої Світової групи Кубка Девіса у Запоріжжі.

У суботу на корті Палацу спорту "Юність" дует Денис Молчанов/Сергій Стаховський обіграв пару Цзен Чжуньсінь/Сє Ченпен - 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, повідомляє Укрінформ.

Першого ігрового дня Сергій Стаховський поступився Цзен Чжуньсіню (6:3, 1:6, 2:6), а Ілля Марченко - У Дунліню (4:6, 4:6).

На сьогодні ж заплановані два вирішальні одиночні поєдинки (Сергій Стаховський - У Дунлінь та Ілля Марченко - Цзен Чжуньсінь).

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Збірна-переможець запорізького матчу у вересні боротиметься за вихід до кваліфікації Davis Cup Finals-2021 з командами, які програють на відбірковому етапі Світової групи сезону-2020.