Повернення Яремчука після операції відкладається на невизначений термін

Нападник збірної України може не зіграти за «Гент» в цьому місяці.

Нападник «Гента» і збірної України Роман Яремчук продовжує відновлюватися від травми і операції на ахіллі, але цей процес може затягнутися, повідомляє voetbalbelgie.be.

Нині 24-річний форвард перебуває в Белграді для відновлення і незабаром повернеться в Гент. Втім, не факт, що він зможе повернутися на поле до початку плей-офф чемпіонату Бельгії, як передбачалося раніше.

До нового етапу чемпіонату залишається провести ще два тури. В останній раз Яремчук виходив на поле 26 грудня.

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Відзначимо, що головний тренер збірної України Андрій Шевченко вніс Яремчука в резервний список гравців на товариські матчі проти Франції та Польщі.

У нинішньому сезоні Роман забив 17 голів в 30 матчах «Гента» у всіх турнірах. У відбірковому циклі на Євро-2020 Яремчук забив чотири м'ячі за команду Андрія Шевченка.