Кубок світу з біатлону: сьогодні в Чехії - класичні естафети
Укрінформ
На сьомому етапі Кубка світу з біатлону в Нове-Место (Чехія) в суботу, 7 березня, відбудуться жіноча та чоловіча естафети.
У жіночій гонці 4х6 км о 15.00 за київським часом Україну представлятимуть Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Валя Семеренко та Олена Підгрушна, які отримали 6-й стартовий номер, повідомляє Укрінформ.
Чоловіча естафета 4х7,5 км, яка розпочнеться о 18.00, пройде за участю українців Артема Прими, Сергія Семенова, Руслана Ткаленка та Дмитра Підручного (№10).
Чеський етап Кубка світу завершиться 8 березня мас-стартами.