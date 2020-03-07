Кубок світу з біатлону: сьогодні в Чехії - класичні естафети

На сьомому етапі Кубка світу з біатлону в Нове-Место (Чехія) в суботу, 7 березня, відбудуться жіноча та чоловіча естафети.

У жіночій гонці 4х6 км о 15.00 за київським часом Україну представлятимуть Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Валя Семеренко та Олена Підгрушна, які отримали 6-й стартовий номер, повідомляє Укрінформ. Чоловіча естафета 4х7,5 км, яка розпочнеться о 18.00, пройде за участю українців Артема Прими, Сергія Семенова, Руслана Ткаленка та Дмитра Підручного (№10). Читайте також: Норвежець Бьо виграв спринт на VII етапі Кубка світу з біатлону, українці - поза топ-20 Чеський етап Кубка світу завершиться 8 березня мас-стартами.