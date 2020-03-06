Суперліга: «Черкаські Мавпи» поступилися «Харківським Соколам»

Команда з Харкова виграла 4-й матч в сезоні.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. «Черкаські Мавпи» на чужому майданчику програли «Харківським Соколам» 75:77. Про це повідомляє Укрінформ.

«Черкаські Мавпи», незважаючи на потужну гру своїх легіонерів Ейрінгтон Джейліна та Гаджифейзовича, програли на останніх хвилинах в Харкові – 75:77. Найрезультативніший гравець матчу: Роман Козлов (26) – «Харківські Соколи».

Лідирує в чемпіонаті «Дніпро» - 43 (24). На другому місці «Прометей» - 40 (24). «Київ-Баскет» посідає третю позицію – 38 (22).

Нагадаємо, 5 березня в баскетбольній Суперлізі «Миколаїв» на своєму майданчику переміг «Прометей» (Кам’янське) 84:83.