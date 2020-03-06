УЄФА змінить ширину лінії офсайду

Союз європейських футбольних асоціацій змінить ширину лінії офсайду. Це поліпшить роботу системи відеодопомоги арбітрам (VAR).

Лінії офсайду стануть ширшими з наступного сезону у матчах Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Про це повідомив президент УЄФА Александер Чеферін.

“Один сантиметр - це не офсайд. Суть правила не в цьому. VAR повинен втручатися в разі явної і очевидної помилки. Більш широкі лінії необхідні, тому що їх малюють суб'єктивно”, - цитує Чеферіна Tribuna.com.

Читайте також: Два матчі футбольних єврокубків пройдуть без глядачів через коронавірус

Мета зміни ширини лінії офсайду - збільшити кількість голів. Більш широкі лінії на екрані дозволять виключити випадки, коли офсайд фіксується у футболіста через пару сантиметрів.

Фото: Getty Images