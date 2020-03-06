Україна визначилася зі складом на Європейський ліцензійний турнір із вільної боротьби
Укрінформ
Став відомий склад збірної України з вільної боротьби на Європейський ліцензійний турнір у Будапешті (Угорщина).
До складу збірної України увійшли 5 борців, повідомляє пресслужба Асоціації спортивної боротьби України.
За олімпійські путівки 19 - 22 березня у Будапешті боротимуться: Андрій Яценко (57 кг), Василь Шуптар (65 кг), Василь Михайлов (74 кг), Ілля Арчая (86 кг), Валерій Андрійцев (97 кг).
На змаганнях розіграють по дві олімпійські путівки у кожній ваговій категорії. Ліцензії отримають лише фіналісти турніру.
Українським борцям вільного стилю необхідно здобути п`ять ліцензій.
Нагадаємо, що у найпрестижнішій ваговій категорії 125 кг ліцензію на Олімпіаду-2020 вже здобув Олександр Хоцянівський, який виборов бронзову нагороду на чемпіонаті світу 2019 року у Нур-Султані.
На фото: О. Хоцянівський/UWW