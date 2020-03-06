На ліцензійному турнірі з боксу у Лондоні Україну представлятимуть 13 боксерів

Збірна України з боксу готується до першого ліцензійного турніру на Олімпійські ігри-2020 у Токіо, який стартує 14 березня у Лондоні.

У Лондоні під керівництвом Леоніда Лоївського та Сергія Гордієнка за право представляти Україну на головному спортивному форумі планети боротимуться 5 представниць жіночого боксу та 8 представників чоловічого. Про це повідомляє пресслужба Федерації боксу України.

До складу збірної України увійшли:

жінки: Тетяна Коб (51 кг), Юлія Циплакова (57 кг), Марина Мальована (60 кг), Анна Лисенко (69 кг), Анастасія Черноколенко (75 кг);

чоловіки - Дмитро Замотаєв (52 кг), Микола Буценко (57 кг), Ярослав Харциз (63 кг), Євген Барабанов (69 кг), Олександр Хижняк (75 кг), Степан Грекул (81 кг), Сергій Горсков (91 кг), Цотне Рогава (+91 кг).

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Наразі національна збірна України з боксу проводить тренування у Кончі-Заспі, а 11 березня вирушить до Лондона.

Змагання проходитимуть на арені Copper Box Arena з 14 по 24 березня. Участь у ліцензійному турнірі за попередньою інформацією візьмуть близько 350 учасників. Загалом буде розіграно 77 олімпійських ліцензій: 50 серед чоловіків та 27 серед жінок.