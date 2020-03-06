Костюк досягла півфіналу парної сітки турніру WTA в Ліоні

Українська тенісистка Марта Костюк гратиме у півфіналі парної сітки турніру WTA International в Ліоні (Франція) із призовим фондом 251 тис 750 дол.

17-річна киянка разом зі словачкою Вікторією Кужмовою в 1/4-й перемогла білоруську пару Віра Лапко/Лідія Морозова - 6:2, 6:4, повідомляє Укрінформ.

Тенісистки провели на корті 1 годину 5 хвилин.

У півфіналі суперницями українсько-словацького дуету будуть Бібіане Схофс та Леслі Керхе з Нідерландів.

Для Костюк це буде дебютний парний півфінал у WTA-турі.