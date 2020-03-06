Команда Військово-Морських Сил стала чемпіоном Збройних Сил України з футзалу

У Львові відбувся чемпіонат України з футзалу серед видів та окремих родів військ Збройних Сил України.

Переможцем стала команда Військово-Морських Сил, яка захопила лідерство у перший же день змагань, повідомляє АрміяІnform.

Друге місце посіла команда Повітряних Сил, третє - команда Десантно-штурмових військ.

Змагання протягом трьох днів проходили на навчально-спортивній базі літніх видів спорту Міноборони. Звання чемпіона виборювали команди Сухопутних військ, Повітряних Сил, Військово-Морських Сил, Сил спеціальних операцій та Десантно-штурмових військ.

У Львові відбувся чемпіонат Збройних Сил України з футзалу / Фото: АрміяІnform

Найкращим бомбардиром чемпіонату став матрос Дмитро Криворотий, який загалом забив 8 м'ячів, найкращим гравцем захисного плану - десантник солдат Дмитро Анточ, найкращим воротарем — капітан другого рангу Юрій Амонгаєв.

Як розповів головний суддя змагань – заступник начальника кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту Національної академії сухопутних військ підполковник Андрій Петрук, ці змагання фактично відкрили щорічну Спартакіаду ЗСУ серед видів та окремих родів військ (сил). Вона продовжиться згодом на Міжнародному центрі миротворчості та безпеки змаганнями з воєнізованого кросу.