Зимовий ЧЄ-2020 з легкої атлетики у категорії “Мастерс” скасували через коронавірус
Укрінформ
Чемпіонат Європи з легкої атлетики у приміщенні у категорії “Мастерс” 2020 року не відбудеться. Змагання можуть перенести на січень 2021 року.
Чемпіонат Європи з легкої атлетики у приміщенні у категорії “Мастерс”, який мав пройти 15-22 березня у місті Брага (Португалія), скасували через поширення коронавірусу (COVID-19) та ризики, пов’язані з цим. Про це повідомляє пресслужба ФЛАУ.
Після детального обговорення з відповідними державними структурами доцільності проведення чемпіонату Європи за умов, що склалися, і з огляду на дані аналізу, було ухвалене рішення про те, щоб змагання не проводити.
Організатори чемпіонату Європи з легкої атлетики у приміщенні у категорії “Мастерс” у Португалії висловили готовність перенести змагання на 10-17 січня 2021 року.