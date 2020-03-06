Зимовий ЧЄ-2020 з легкої атлетики у категорії “Мастерс” скасували через коронавірус

Чемпіонат Європи з легкої атлетики у приміщенні у категорії “Мастерс” 2020 року не відбудеться. Змагання можуть перенести на січень 2021 року.

Чемпіонат Європи з легкої атлетики у приміщенні у категорії “Мастерс”, який мав пройти 15-22 березня у місті Брага (Португалія), скасували через поширення коронавірусу (COVID-19) та ризики, пов’язані з цим. Про це повідомляє пресслужба ФЛАУ.

Генеральна дирекція охорони здоров’я Португалії зробила висновок, що чемпіонат Європи у приміщенні у категорії “Мастерс” належить до спортивних заходів з високим рівнем ризику – він відбувається у приміщенні за участю понад 3000 учасників, зокрема похилого віку, які представляють 51 країну, при чому в деяких з цих країн високий рівень захворюваності на COVID-19.

Після детального обговорення з відповідними державними структурами доцільності проведення чемпіонату Європи за умов, що склалися, і з огляду на дані аналізу, було ухвалене рішення про те, щоб змагання не проводити.

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Організатори чемпіонату Європи з легкої атлетики у приміщенні у категорії “Мастерс” у Португалії висловили готовність перенести змагання на 10-17 січня 2021 року.