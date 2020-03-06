Україна зіграє з Китайським Тайбеєм у Кубку Девіса

У Запоріжжі в п'ятницю, 6 березня, розпочинається матч плей-офф Кубка Девіса (Davis Cup) у Першій Світовій групі між тенісистами збірних України та Китайського Тайбею.

Першими на корт Палацу спорту "Юність" вийдуть Сергій Стаховський та Цзен Чжуньсінь, повідомляє Укрінформ.

У другому поєдинку п'ятниці зустрінуться Ілля Марченко і У Дунлінь.

На другий ігровий день (7 березня) заплановані такі зустрічі:

Денис Молчанов/Владислав Орлов - Цзен Чжуньсінь/Се Ченпен

Сергій Стаховський - У Дунлінь

Ілля Марченко - Цзен Чжуньсінь.

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Збірна-переможець запорізького матчу у вересні боротиметься за вихід до кваліфікації Davis Cup Finals-2021 з командами, які програють на відбірковому етапі Світової групи сезону-2020.

На фото: Сергій Стаховський.