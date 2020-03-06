Україна зіграє з Китайським Тайбеєм у Кубку Девіса
Укрінформ
У Запоріжжі в п'ятницю, 6 березня, розпочинається матч плей-офф Кубка Девіса (Davis Cup) у Першій Світовій групі між тенісистами збірних України та Китайського Тайбею.
Першими на корт Палацу спорту "Юність" вийдуть Сергій Стаховський та Цзен Чжуньсінь, повідомляє Укрінформ.
У другому поєдинку п'ятниці зустрінуться Ілля Марченко і У Дунлінь.
На другий ігровий день (7 березня) заплановані такі зустрічі:
Денис Молчанов/Владислав Орлов - Цзен Чжуньсінь/Се Ченпен
Сергій Стаховський - У Дунлінь
Ілля Марченко - Цзен Чжуньсінь.
Збірна-переможець запорізького матчу у вересні боротиметься за вихід до кваліфікації Davis Cup Finals-2021 з командами, які програють на відбірковому етапі Світової групи сезону-2020.
На фото: Сергій Стаховський.