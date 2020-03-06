Цуренко обіграла британку Бултер і вийшла до чвертьфіналу турніру WTA в Індіан-Веллсі

Українка Леся Цуренко виграла третій матч на турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Challenger в Індіан-Веллсі (США) із призовим фондом $162,45 тис.

За вихід до 1/4 фіналу змагань Цуренко за 1 годину 10 хвилин завдала поразки британці Кеті Бултер - 6:3, 6:3, повідомляє Укрінформ.

Путівку до півфіналу турніру Цуренко розіграє з Ольгою Данилович із Сербії, яка у свою чергу перемогла посіяну під 8-м номером китаянку Лінь Чжу - 6:4, 7:5.

Турнір в Індіан-Веллсі завершиться 8 березня.