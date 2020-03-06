Бондаренко пробилася до 1/2 фіналу турніру WTA у Монтерреї в парному розряді

Українсько-канадський дует Катерина Бондаренко - Шерон Фішман вийшов до півфіналу парного розряду на турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) в Монтерреї (Мексика) з призовим фондом $251,75 тис.

У матчі 1/4 фіналу парних змагань Бондаренко і Фішман обіграли посіяних під 2-м номером американку Дезері Кравчик та мексиканку Джуліану Олмос - 6:4, 6:4, повідомляє Укрінформ.

Поєдинок тривав 1 годину 15 хвилин.

За вихід у фінал турніру Бондаренко і Фішман зустрінуться з чешками Марією Боузковою і Ренатою Ворачовою.

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Зазначимо, що у другому колі одиночного розряду Катерина Бондаренко поступилася шостій "ракетці" турніру Ребеккі Петерсон зі Швеції - 6:7 (2:7), 5:7.