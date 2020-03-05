Ломаченко та Усик - у ТОП-5 кращих боксерів світу за версією The Ring
Укрінформ
Авторитетний американський журнал The Ring опублікував оновлений рейтинг кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.
Українці Василь Ломаченко та Олександр Усик йдуть в новому рейтингу The Ring відповідно на другому та п'ятому місцяіх. Очолює список мексиканець Сауль Альварес.
ТОП-10 рейтингу The Ring:
1. Сауль Альварес (Мексика)
2. Василь Ломаченко (Україна)
3. Наоя Іноуе (Японія)
4. Теренс Кроуфорд (США)
5. Олександр Усик (Україна)
6. Еррол Спенс (США)
7. Геннадій Головкін (Казахстан)
8. Хуан Естрада (Мексика)
9. Артур Бетербієв (Росія)
10. Менні Пак’яо (Філіппіни).