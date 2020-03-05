В УПЛ розповіли про можливість перенесення матчів через коронавірус

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий прокоментував можливість перенесення матчів футбольного чемпіонату України або проведення їх без глядачів через коронавірус.

Євген Дикий у коментарі Tribuna.com, зокрема, зазначив, що організація відправила запит до Міністерства охорони здоров'я України і в разі необхідності обов'язково оперативно відреагує.

“Ми відправили запит до Міністерства охорони здоров'я України з цього питання. Чекаємо на відповідь. Також в постійному контакті зі спортивно-медичним комітетом УАФ. Тримаємо руку на пульсі. Якщо у нас з'являться причини для скасування або перенесення матчів, то обов'язково оперативно відреагуємо”, - сказав Дикий.

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Як повідомлялося, через спалах коронавірусу у світі спорту відбувся ряд змін, втім Виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету (МОК) висловив повну підтримку успіху Олімпійських ігор-2020 у Токіо (Японія). Виконком МОК 3 березня заслухав звіт про всі заходи, вжиті для виправлення ситуації з коронавірусом, і після обговорення підтвердив, що Олімпіада відбудеться 24 липня — 9 серпня.

В Україні наразі офіційно підтверджено коронавірус лише у однієї людини.