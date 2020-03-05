Футболіст і тренер

Футболіст і тренер "Олександрії" визнані кращими в УПЛ у 21 турі

Укрінформ
Півзахисник "Олександрії" Максим Третьяков визнаний кращим гравцем 21-го туру чемпіонату України з футболу серед клубів Прем'єр-ліги.

Так у четвер вирішив експертна рада УПЛ, повідомляє Укрінформ.

У матчі проти львівських "Карпат" Третьяков забив два м'ячі. Його команда перемогла - 4:0.

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Кращим наставником 21-го туру УПЛ Всеукраїнське об'єднання тренерів назвало Володимира Шарана. Очолювана ним "Олександрія", граючи у гостях проти "Карпат", продемонстіріровала тактичну гнучкість.

На фото: Максим Третьяков.

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