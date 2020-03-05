Школяр із Харкова виграв три золоті медалі чемпіонату України з шахів

Харківський школяр Святослав Базакуца виграв три золоті медалі чемпіонату України з класичних шахів, рапіду і бліцу серед юнаків та дівчат до 12 років, що пройшов у Миколаєві.

Про це повідомили в управлінні у справах молоді та спорту Харківської ОДА.

«Харків’янин Святослав Базакуца виграв в класичній, швидкій та блискавичній грі. У класичних шахах в 11-ти турах він набрав 8.5 очок, на пів очка випередивши свого найближчого суперника. У швидкій грі відразу шість шахістів набрали по 7 очок, та за додатковими показниками Святослав Базакуца перевершив суперників та посів перше місце», - йдеться у повідомленні.

У блискавичній грі харків’янин став чемпіоном, набравши 7.5 очок. Найближчих суперників він випередив на пів очка.

У Миколаєві фінішували фінали чемпіонату України з шахів у віковій категорії до 12 років / Фото: ФШУ

Також харків’янка Поліна Басова стала срібним призером чемпіонату в блискавичній грі серед дівчат з результатом 7 очок. Перемогла Дарина Грига зі Львівської області, на рахунку якої 8 очок.