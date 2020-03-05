Півзахисник «Шахтаря» Зубков переходить в «Сампдорію»

Український футболіст в цьому сезоні грає в оренді за угорський «Ференцварош», який тренує Сергій Ребров.

Півзахисник «Шахтаря» Олександр Зубков, який виступає на правах оренди за «Ференцварош», влітку перейде в «Сампдорію», повідомляє ANSA з посиланням на угорські джерела.

Італійський клуб вже досяг домовленості з донецьким. Сума трансферу 23-річного українця складе близько 4,5 мільйона євро.

Оренда хавбека в угорський клуб розрахована до 30 червня 2020 року. Контракт з «Шахтарем» закінчується 30 червня 2022 року. Тransfermarkt оцінює гравця в 1,2 мільйона євро.

У цьому сезоні Зубков зіграв в 33 матчах за «Ференцварош». В його активі 9 голів і 8 результативних передач.

«Сампдорія» після 24 зіграних матчів посідає 17-е місце в турнірній таблиці Серії А. Від зони вильоту команду відділяє 1 очко, але найближчі переслідувачі і команди вище провели по 25-26 матчів.